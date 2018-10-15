Google снова тестирует фавиконки в поисковых сниппетах

Пользователи заметили , что Google снова тестирует показ фавиконок сайтов в поисковых сниппетах – рядом с заголовком.

Выглядит это так:

Согласно Search Engine Roundtable , Google уже несколько раз тестировал это обновление – в 2009, 2013 и 2017 годах, но пока так и не запустил его для всех пользователей.

Текущий эксперимент заметил пользователь из Великобритании. Тестирование проводится в ограниченном масштабе.