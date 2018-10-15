Google снова тестирует фавиконки в поисковых сниппетах
Пользователи
Выглядит это так:
Согласно
Текущий эксперимент заметил пользователь из Великобритании. Тестирование проводится в ограниченном масштабе.
Напомним, что ранее Google также тестировал добавление фавиконок сайтов в рекламные блоки AdSense.
Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.
Вспомним другие новости из этого раздела?
15.10.2018 11:10