Facebook запретил рекламу услуг по освобождению под залог
Facebook
Новые правила размещения рекламы действуют по всем сервисам компании: в соцсети Facebook, в Messenger, Instagram, а также Facebook Audience Network.
В компании отметили, что при принятии решения о вводе новых ограничений они опирались на обратную связь от представителей индустрии, а также от правовых экспертов в соответствующих областях.
Стоит отметить, что ограничения на эти виды рекламы также действуют в Google. В сентябре 2017 года компания начала сокращать поисковую рекламу центров по лечению алкогольной и наркотической зависимостей, а в июле 2018 ввела запрет на рекламу услуг по поручительству под залог.
Напомним также, что в январе Facebook запретил рекламу криптовалют, ICO и бинарных опционов. Позднее, в июне, компания пересмотрела своё решение и сделала исключение для проверенных рекламодателей из сферы криптовалют.
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