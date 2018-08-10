Facebook запретил рекламу услуг по освобождению под залог

Facebook ввёл запрет на рекламу услуг по освобождению под залог. Компания также ужесточила требования к рекламе от центров по лечению от зависимостей. Теперь, чтобы размещать свои объявления, они должны пройти сертификацию на платформе LegitScript.

Новые правила размещения рекламы действуют по всем сервисам компании: в соцсети Facebook, в Messenger, Instagram, а также Facebook Audience Network.

В компании отметили, что при принятии решения о вводе новых ограничений они опирались на обратную связь от представителей индустрии, а также от правовых экспертов в соответствующих областях.

Стоит отметить, что ограничения на эти виды рекламы также действуют в Google . В сентябре 2017 года компания начала сокращать поисковую рекламу центров по лечению алкогольной и наркотической зависимостей, а в июле 2018 ввела запрет на рекламу услуг по поручительству под залог.

Напомним также, что в январе Facebook запретил рекламу криптовалют, ICO и бинарных опционов. Позднее, в июне, компания пересмотрела своё решение и сделала исключение для проверенных рекламодателей из сферы криптовалют.