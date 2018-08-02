Facebook представил новый формат для продвижения игр – Playable Ads

Facebook объявил о запуске трёх нововведений для игровых маркетологов – нового формата рекламы Playable Ads, функции Retention Optimization и новой стратегии назначения ставок Minimum ROAS.

Playable Ads

Новый формат позволяет пользователям опробовать игру перед скачиванием, а рекламодателям – привлечь более качественные установки.

Разработчики игр, среди которых Bagelcode и Rovio, уже опробовали Playable Ads. В ходе тестирования Bagelcode отметил рост ROAS в 3,2 раза на Android и в 1,4 раза на iOS .

And Rovio в свою очередь сообщил о снижении стоимости привлечения одного платящего пользователя на 40% и повышении ROAS на 70%.

Начиная с сегодняшнего дня, Playable Ads доступны всем рекламодателям, использующим цель «Установки приложения» для объявлений в новостной ленте.

Retention Optimization

Добавление этой функции призвано помочь разработчикам охватить высоко вовлечённых пользователей. В настоящее время Facebook тестирует её с избранными рекламодателями.

Retention Optimization позволяет игровым маркетологам доставлять свои объявления тем людям, которые наиболее склонны заинтересоваться их игрой.

Эта функция будет запущена в более широком масштабе позже в этом году. Она будет доступна для рекламы в Facebook, Instagram и Audience Network.

Minimum ROAS

Новая стратегия назначения ставок будет запущена в ближайшие недели. С её помощью рекламодатели смогут указать минимальный бюджет для поиска игроков, которые наиболее склонны совершать покупки в приложении, и исключить расходы на игроков, менее склонных к взаимодействию.

Напомним, что Facebook приступил к тестированию нового «играбельного» рекламного формата, с помощью которого пользователи могут опробовать мобильные игры до установки, в апреле.