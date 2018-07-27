Google обновил результаты поиска по мероприятиям

Google анонсировал ряд новых возможностей в результатах поиска по мероприятиям. Теперь пользователи смогут получать больше информации о предстоящих событиях и персональные рекомендации. Обновление будет запущено в ближайшие дни в США .

Так, в результатах поиска пользователи будут видеть время, место, а также поставщиков билетов и другую релевантную информацию о событии. Они также смогут сохранять мероприятия и делиться ими с другими людьми.

Новый интерфейс будет выводиться по таким запросам, как [events near me] (мероприятия рядом со мной), [free concert] (бесплатный концерт) и подобным.

В действии это будет выглядеть так:

Google также предоставил возможность выбора поставщика билетов. Ранее пользователям предлагался лишь один вариант.

Кроме того, Google добавил вкладку «For you», с помощью которой пользователи смогут получать персонализированные рекомендации о том, где они могут интересно провести своё время.

Когда эти нововведения станут доступны в других странах мира, в компании не уточнили.

Напомним, что Google начал предоставлять структурированную информацию по мероприятиям в результатах поиска в 2017 году. Добавление этой функциональности было призвано облегчить пользователям поиск концертов, выступлений и других событий.