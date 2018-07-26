Акции Facebook упали на 20% после отчёта за второй квартал 2018 года
Facebook
Квартальные результаты компании:
- Прибыль на акцию: $1,74 против $1,72 по прогнозам аналитиков Thomson Reuters;
- Выручка: $13,23 млрд против $13,36 млрд по прогнозам Thomson Reuters;
- Мировая дневная аудитория: 1,47 млрд против 1,49 млрд по ожиданиям StreetAccount и FactSet;
- Дневная аудитория в Северной Америке: 185 млн (+11%) против 185,4 млрд, согласно прогнозам FactSet;
- Европейская дневная аудитория: 279 млн против 279,4 млн, согласно FactSet;
- Средний доход на пользователя: $5,97 против $5,95, согласно прогнозам StreetAccount и FactSet;
- Месячная аудитория Facebook превысила 2,23 млрд, показав рост на 11% в сравнении год к году.
Что касается европейского Общего регламента по защите данных (GDPR), который вступил в силу в мае, то он мало повлиял на результаты Facebook.
«GDPR не оказал значительного влияния на выручку компании, но мы также заметили, что он не был полностью запущен в этом квартале», — заявила операционный директор Facebook Шерил Сандберг (Sheryl Sandberg) во время конференц-звонка с аналитиками.
Аудитория в Северной Америке осталась на том же уровне из-за скандала с Cambridge Analytica, а также проблем, связанных с фейковыми новостями. При этом средний доход на пользователя в этом регионе вырос: до $25,91 против $23,59 в первом квартале.
Рекламная выручка Facebook также не оправдала ожиданий рынка. По итогам квартала она составила $13,04 млрд (+42%), тогда как аналитики прогнозировали выручку на уровне $13,16 млрд.
Во время телефонной конференции для аналитиков руководство Facebook заявило, что ожидает снижения темпов роста выручки во второй половине 2018 года по сравнению с предыдущим годом. Среди причин – инвестиции компании в «истории», которые имеют более низкие уровни монетизации, и улучшение функций защиты конфиденциальности из-за ввода GDPR и других требований. На выручке также отражаются колебания курса доллара.
Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.
Вспомним другие новости из этого раздела?
Internet и сети
25.07.2018 18:08
26.07.2018 10:09