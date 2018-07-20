В Google поделились новыми фактами о работе поисковой системы

17 июля директор по вопросам публичной политики Google Джунипер Даунс выступила перед юридическим комитетом Палаты представителей США . В ходе слушания, посвящённого фильтрации контента в крупнейших социальных сетях, Даунс поделилась несколькими новыми фактами о работе поисковой системы.

RankBrain

Как сообщалось ранее, каждый день Google обрабатывает 15% запросов, которые являются совершенно новыми для поисковой системы. По словам Даунс, эти запросы могут быть связаны с текущими событиями.

«15% ежедневно обрабатываемых нами запросов – это те, которых мы не видели ранее. Например, мы не могли предвидеть запросы о футбольной команде, которая оказалась заточённой в затопленной пещере в Таиланде, но наши системы быстро адаптировались и начали возвращать результаты об усилиях по их спасению».

Если этот пример представляет собой типичные 15% уникальных поисковых запросов, то оптимизация под RankBrain не имеет особого смысла.

Эксперименты и обновления алгоритмов поиска

В 2017 году Google провёл более 270 тысяч поисковых экспериментов – т.е. примерно 740 тестов в день.

Из них лишь 2400 изменений были сохранены и стали частью поисковых алгоритмов. Это значит, что Google вносит в среднем 7 обновлений каждый день.

Возможности монетизации в YouTube

Помимо фактов, относящихся к работе поиска, Даунс также рассказала о возможностях монетизации в YouTube.

По её словам, YouTube – это «экономический двигатель», демократизирующий создание видеоконтента. В 2017 году количество каналов, имеющих шестизначные доходы, выросло на 40% в годовом сравнении.

Каждую минуту в сервисе загружается более 450 часов видео.