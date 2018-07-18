Google тестирует график цен по отелю

Пользователи заметили , что Google тестирует график с ценами в поиске по отелям. Он отображается, если запрос содержит название определённой гостиницы.

Как видно на скриншоте, на графике также можно выбрать интересующие даты и посмотреть среднюю цену по отелю – она отображается слева.