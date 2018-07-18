Google тестирует график цен по отелю

Пользователи заметили, что Google тестирует график с ценами в поиске по отелям. Он отображается, если запрос содержит название определённой гостиницы.

Как видно на скриншоте, на графике также можно выбрать интересующие даты и посмотреть среднюю цену по отелю – она отображается слева.

Напомним, что Google постоянно добавляет новые функции в поиск по отелям. Так, в сентябре 2017 года в мобильной выдаче по этим запросам появилась новая карусель, с помощью которой можно выбрать подходящий тип номера в определённой гостинице. В том же месяце Google обновил панель выдачи Сети знаний для отелей, добавив на неё новые вкладки – «Обзор», «Тарифы» и «Отзывы». А в феврале этого года пользователи получили возможность бронировать отели и авиабилеты прямо в результатах поиска.


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