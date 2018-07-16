Google Search Analytics API теперь может выдавать 25 тыс. рядов данных за раз
Google объявил, что Search Analytics API теперь позволяет разработчикам запрашивать 25 тыс. рядов данных за один раз. Ранее ограничение составляло 5 000 рядов.
Are you using the Search Console Search Analytics API ??? We recently increased the max results/request to 25k and put together a guide for getting all your site's data. Check it out & play with some code!https://t.co/cEZewKW32i
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