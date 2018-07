Google Search Analytics API теперь может выдавать 25 тыс. рядов данных за раз

Google объявил , что Search Analytics API теперь позволяет разработчикам запрашивать 25 тыс. рядов данных за один раз. Ранее ограничение составляло 5 000 рядов.

Are you using the Search Console Search Analytics API ??? We recently increased the max results/request to 25k and put together a guide for getting all your site's data. Check it out & play with some code! https://t.co/cEZewKW32i