Google Search Analytics API теперь может выдавать 25 тыс. рядов данных за раз

Google объявил, что Search Analytics API теперь позволяет разработчикам запрашивать 25 тыс. рядов данных за один раз. Ранее ограничение составляло 5 000 рядов.

Are you using the Search Console Search Analytics API ??? We recently increased the max results/request to 25k and put together a guide for getting all your site's data. Check it out & play with some code!https://t.co/cEZewKW32i

Google Webmasters (@googlewmc) July 13, 2018

Один из специалистов уже воспользовался этим нововведением:

Google также опубликовал новое руководство, с помощью которого пользователи могут извлекать все данные по сайту из Search Console.

Кроме того, примерно через месяц Google добавит в API отфильтрованные запросы.

«Это упростит пагинацию, сделает цифры более чёткими, но может привести к путанице при сравнении запросов до и после», — отметили в компании.

Напомним, что в июне Google увеличил объём данных, доступных в Search Analytics API, до 16 месяцев.


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