Instagram запустил вопросы в Stories. Многие подумали, что они анонимны

Вопросы устроены просто. При добавлении фото в Stories, выберите панель со стикерами — функция помечена иконкой в виде стопки карточек. Нужный стикер появится в центре экрана: остается отредактировать заголовок и выбрать цвет текста. Потом можно перетянуть или масштабировать поле ввода, пишут AIN.UA.

Задавать вопросы может любой подписчик, у которого есть доступ к просмотру Stories. Они будут появляться над статистикой просмотров в виде карточек. При этом, вопросы не анонимны — пользователь видит их авторство. Личность скрывается только при создании поста с ответом. Тогда вопрос отображается в виде анонимного стикера.

Instagram запустил вопросы в Stories. Многие подумали, что они анонимны

Это сделано, чтобы обезопасить обе стороны, не позволяя разгуляться анонимным троллям, но и не выставляя свой интерес напоказ. Возможности отправить вопрос без привязки к аккаунту нет.

Instagram запустил вопросы в Stories. Многие подумали, что они анонимны

Несмотря на популярность среди пользователей, новая функция успела заслужить порцию критики.

Thank god Instagram released a Q&A feature because I love watching 50 frame stories of random people answering questions like what’s your favorite food

— Justin Escalona (@JustinEscalona) July 12, 2018

Пожалуйста, прекратить просить о вопросах в Instagram — вы не так интересны, чтобы постить 15 Stories подряд.

Oh my god this new Instagram questions thing is a nightmare. Girl's stories are like 25 minutes long.

— Kmarko (@Kmarkobarstool) July 11, 2018

Так, получается вопросы не анонимны?

I wonder how many people thought these Instagram questions were anonymous and asked some reckless shit

— Ryan Perlman (@PerlmanNot) July 11, 2018

Интересно, сколько людей не поняли, что вопросы не анонимны и спросили какую-то безрассудную чушь?

По мнению представителей Instagram, вопросы — еще один, наряду с опросами и голосованиями, способ оставаться на связи с друзьями.


Михаил Сапитон, AIN


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