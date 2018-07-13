Google запустил партнёрскую программу для аналитических сервисов

Google объявил о запуске программы Google Measurement Partners, объединяющей новых и существующих партнёров компании в области измерений и аналитики.

Партнёрами по запуску выступили более 20 проверенных партнёров по семи специализациям:

  • Видимость;
  • Охват;
  • Brand Lift;
  • Репутационная безопасность бренда;
  • Рост продаж;
  • App Attribution;
  • Marketing Mix Modeling.

Эти компании предлагают решения, которые работают по различным рекламным продуктам Google, включая Google Marketing Platform, Google Ads, YouTube и другие.

Существующие партнёрские программы App Attribution и Marketing Mix Modeling теперь являются частью Google Measurement Partners.

«Наши партнёры по запуску являются признанными лидерами в своих областях и предоставляют решения, широко используемые индустрией. Они отвечают строгим стандартам точности и используют надёжные методологии для измерения KPI, которые важны для маркетологов. И мы тесно сотрудничаем с ними для того, чтобы эти решения уважали конфиденциальность пользователей», — отметили в Google.

Напомним, что в прошлом месяце компания запустила партнёрскую программу для Google Marketing Partners – новой платформы, образованной в результате объединения продуктов DoubleClick и Google Analytics 360 Suite.


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