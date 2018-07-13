Google запустил партнёрскую программу для аналитических сервисов

Google объявил о запуске программы Google Measurement Partners, объединяющей новых и существующих партнёров компании в области измерений и аналитики.

Партнёрами по запуску выступили более 20 проверенных партнёров по семи специализациям:

Видимость;

Охват;

Brand Lift;

Репутационная безопасность бренда;

Рост продаж;

App Attribution;

Marketing Mix Modeling.

Эти компании предлагают решения, которые работают по различным рекламным продуктам Google , включая Google Marketing Platform, Google Ads, YouTube и другие.

Существующие партнёрские программы App Attribution и Marketing Mix Modeling теперь являются частью Google Measurement Partners.

«Наши партнёры по запуску являются признанными лидерами в своих областях и предоставляют решения, широко используемые индустрией. Они отвечают строгим стандартам точности и используют надёжные методологии для измерения KPI, которые важны для маркетологов. И мы тесно сотрудничаем с ними для того, чтобы эти решения уважали конфиденциальность пользователей», — отметили в Google .