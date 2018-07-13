Google запустил партнёрскую программу для аналитических сервисов
Google
Партнёрами по запуску выступили более 20 проверенных партнёров по семи специализациям:
- Видимость;
- Охват;
- Brand Lift;
- Репутационная безопасность бренда;
- Рост продаж;
- App Attribution;
- Marketing Mix Modeling.
Эти компании предлагают решения, которые работают по различным рекламным продуктам Google, включая Google Marketing Platform, Google Ads, YouTube и другие.
Существующие партнёрские программы App Attribution и Marketing Mix Modeling теперь являются частью Google Measurement Partners.
«Наши партнёры по запуску являются признанными лидерами в своих областях и предоставляют решения, широко используемые индустрией. Они отвечают строгим стандартам точности и используют надёжные методологии для измерения KPI, которые важны для маркетологов. И мы тесно сотрудничаем с ними для того, чтобы эти решения уважали конфиденциальность пользователей», — отметили в Google.
Напомним, что в прошлом месяце компания запустила партнёрскую программу для Google Marketing Partners – новой платформы, образованной в результате объединения продуктов DoubleClick и Google Analytics 360 Suite.
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13.07.2018 10:34