Сооснователь Google Сергей Брин рассказал, что майнит Ethereum
Сооснователь Google Сергей Брин – один из самых богатых людей планеты, состояние которого оценивается в $52 млрд – занимается майнингом Ethereum. Об этом он рассказал в ходе панельной дискуссии в рамках Blockchain Summit, который проходит сейчас в Марокко.
По словам Брина, он майнит ETH вместе с 10-летним сыном.
«Год-два назад мой сын настоял на том, что нам нужен игровой компьютер. Я сказал ему: «Хорошо, но если у нас будет игровой компьютер, мы должны добывать криптовалюты». И сейчас у нас есть майнер эфириума», — рассказал топ-менеджер.
Что касается блокчейна, то, по его мнению, за этой технологией будущее.
Напомним, что в марте создатель Ethereum Виталик Бутерин встречался с бывшим главой совета директоров Google, а ныне техническим консультантом Эриком Шмидтом. Встреча прошла в кампусе компании.Точная причина визита осталась неизвестной, но в Trustnodes предположили, что Google планирует провести токенизацию одного или нескольких своих сервисов.
А в прошлом месяце появились мнения о том, что запрещая рекламу криптовалют и ICO на своих площадках, Google готовится к продвижению своей собственной криптовалюты.
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