Сооснователь Google Сергей Брин рассказал, что майнит Ethereum

Сооснователь Google Сергей Брин – один из самых богатых людей планеты, состояние которого оценивается в $52 млрд – занимается майнингом Ethereum. Об этом он рассказал в ходе панельной дискуссии в рамках Blockchain Summit, который проходит сейчас в Марокко.

Google co-founder Sergey Brin is a last minute addition to the #BlockchainSummit panel on emerging technologies. Says he is mining ethereum with his son. Via @ForbesCrypto pic.twitter.com/vcp8qa0mcD — Michael del Castillo (@DelRayMan) July 8, 2018

По словам Брина, он майнит ETH вместе с 10-летним сыном.

«Год-два назад мой сын настоял на том, что нам нужен игровой компьютер. Я сказал ему: «Хорошо, но если у нас будет игровой компьютер, мы должны добывать криптовалюты». И сейчас у нас есть майнер эфириума», — рассказал топ-менеджер.

Что касается блокчейна, то, по его мнению, за этой технологией будущее.

Напомним, что в марте создатель Ethereum Виталик Бутерин встречался с бывшим главой совета директоров Google , а ныне техническим консультантом Эриком Шмидтом. Встреча прошла в кампусе компании.Точная причина визита осталась неизвестной, но в Trustnodes предположили , что Google планирует провести токенизацию одного или нескольких своих сервисов.