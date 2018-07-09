Сооснователь Google Сергей Брин рассказал, что майнит Ethereum

Сооснователь Google Сергей Брин – один из самых богатых людей планеты, состояние которого оценивается в $52 млрд – занимается майнингом Ethereum. Об этом он рассказал в ходе панельной дискуссии в рамках Blockchain Summit, который проходит сейчас в Марокко.

Google co-founder Sergey Brin is a last minute addition to the #BlockchainSummit panel on emerging technologies. Says he is mining ethereum with his son. Via @ForbesCrypto pic.twitter.com/vcp8qa0mcD

— Michael del Castillo (@DelRayMan) July 8, 2018

По словам Брина, он майнит ETH вместе с 10-летним сыном.

«Год-два назад мой сын настоял на том, что нам нужен игровой компьютер. Я сказал ему: «Хорошо, но если у нас будет игровой компьютер, мы должны добывать криптовалюты». И сейчас у нас есть майнер эфириума», — рассказал топ-менеджер.

Что касается блокчейна, то, по его мнению, за этой технологией будущее.

Напомним, что в марте создатель Ethereum Виталик Бутерин встречался с бывшим главой совета директоров Google, а ныне техническим консультантом Эриком Шмидтом. Встреча прошла в кампусе компании.Точная причина визита осталась неизвестной, но в Trustnodes предположили, что Google планирует провести токенизацию одного или нескольких своих сервисов.

А в прошлом месяце появились мнения о том, что запрещая рекламу криптовалют и ICO на своих площадках, Google готовится к продвижению своей собственной криптовалюты.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Ctrl+←

Интересные новости
Великий потоп по-китайски: затоплены тысячи ферм для майнингаВеликий потоп по-китайски: затоплены тысячи ферм для майнинга
Facebook предоставлял доступ к данным пользователей 52 компаниямFacebook предоставлял доступ к данным пользователей 52 компаниям
Интернет от "Киевстара" отключился на час по всей УкраинеИнтернет от "Киевстара" отключился на час по всей Украине
Интерактивная карта Travelscope покажет, в какие страны мира можно поехать без визыИнтерактивная карта Travelscope покажет, в какие страны мира можно поехать без визы
"Википедия" в знак протеста прекратила работу в четырех странах Европы"Википедия" в знак протеста прекратила работу в четырех странах Европы
Блок рекламы


Похожие новости
Google приступил к запуску нового алгоритма Speed UpdateGoogle приступил к запуску нового алгоритма Speed Update
Google обновил справочное руководство по hreflangGoogle обновил справочное руководство по hreflang
Google практически перестал использовать схему сканирования AJAXGoogle практически перестал использовать схему сканирования AJAX
Google предлагает украинским школам и некоммерческим организациям гранты на 8000 евро за проведение Europe Code WeekGoogle предлагает украинским школам и некоммерческим организациям гранты на 8000 евро за проведение Europe Code Week
Google подтвердил, что сторонние разработчики могут сканировать переписку в GmailGoogle подтвердил, что сторонние разработчики могут сканировать переписку в Gmail
Джон Мюллер рассказал о том, как Google узнаёт о новых синонимахДжон Мюллер рассказал о том, как Google узнаёт о новых синонимах
Google прояснил, что Speed Update затронет только самые медленные сайтыGoogle прояснил, что Speed Update затронет только самые медленные сайты
Сторонние разработчики и сотрудники Google могут читать переписку в Gmail — WSJСторонние разработчики и сотрудники Google могут читать переписку в Gmail — WSJ
Google тестирует кликабельные URL в поисковых сниппетахGoogle тестирует кликабельные URL в поисковых сниппетах
Google игнорирует большинство ссылок в пресс-релизахGoogle игнорирует большинство ссылок в пресс-релизах
Последние новости
Подгружаем последние новости