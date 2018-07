Сооснователь Google Сергей Брин рассказал, что майнит Ethereum

Сооснователь Google Сергей Брин – один из самых богатых людей планеты, состояние которого оценивается в $52 млрд – занимается майнингом Ethereum. Об этом он рассказал в ходе панельной дискуссии в рамках Blockchain Summit, который проходит сейчас в Марокко.

Google co-founder Sergey Brin is a last minute addition to the #BlockchainSummit panel on emerging technologies. Says he is mining ethereum with his son. Via @ForbesCrypto pic.twitter.com/vcp8qa0mcD