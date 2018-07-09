Twitter блокирует по 1 млн аккаунтов в день, ставя под угрозу рост аудитории

За период с мая по июнь 2018 года Twitter заблокировал более 70 млн аккаунтов, приостанавливая по 1 млн учётных записей в день. Те же темпы сохраняются и в июле. Об этом свидетельствуют данные, полученные The Washington Post.

Twitter ужесточил политику блокировки пользователей в октябре – после того, как представители компании дали показания в Конгрессе США по поводу предполагаемого вмешательства пророSSийских аккаунтов в президентские выборы 2016 года.

По словам анонимного источника, агрессивное удаление нежелательных аккаунтов могло привести к сокращению месячной аудитории сервиса во втором квартале, который завершился 30 июня. В пресс-службе соцсети отказались прокомментировать эту информацию.

Кампания Twitter против ботов и троллей – часть более широкой инициативы, призванной остановить злоупотребления платформой.

Вице-президент Twitter по безопасности Дел Харви (Del Harvey) заявила, что компания лишь недавно смогла выделить ресурсы и создать технические возможности для того, чтобы бороться с нарушителями таким образом.

Независимые исследователи и инвесторы уже давно критиковали Twitter за недостаточно активную борьбу с ботами, троллями и другими аккаунтами, используемыми для распространения дезинформации. Новая политика сервиса микроблогов призвана решить эту проблему.

Напомним, что в июне в рамках борьбы с недобросовестными пользователями и с бот-аккаунтами Twitter ввёл обязательное подтверждение регистрации для новых аккаунтов.


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