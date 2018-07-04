Google подтвердил, что сторонние разработчики могут сканировать переписку в Gmail
На днях издание The Wall Street Journal опубликовало
Google
Google также подчеркнул, что у разработчиков нет доступа к конфиденциальным данным.
«Экосистема сторонних приложений даёт вам выбор и помогает извлечь максимум из электронной почты. Однако, прежде чем стороннее приложение сможет получать доступ к вашим сообщениям в Gmail, оно проходит через многоступенчатый процесс проверки, который включает ручную и автоматическую проверку разработчика, оценку политики конфиденциальности приложения и его главной страницы, чтобы убедиться, что оно легитимное, а также in-app тестирование, призванное показать, что приложение работает должным образом», — объяснила директор подразделения Security, Trust, & Privacy в Google Cloud Сюзанна Фрей (Suzanne Frey).
Чтобы узнать, какие приложения имеют доступ к почте, нужно перейти на в центр управления данными
Отметим, что WSJ не обнаружил никаких признаков злоупотребления данными пользователей Gmail. Тем не менее, статья издания пролила свет на то, как широко распространены такие практики в интернет-индустрии.
Также напомним, что в июне 2016 года Google заявил, что перестаёт сканировать письма в Gmail для таргетинга рекламы.
Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.
Вспомним другие новости из этого раздела?
Internet и сети
03.07.2018 18:15
04.07.2018 12:10