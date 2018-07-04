Google подтвердил, что сторонние разработчики могут сканировать переписку в Gmail

На днях издание The Wall Street Journal опубликовало статью, согласно которой Google предоставляет доступ к личной почте пользователей разработчикам приложений для Gmail. Благодаря этому они могут читать и анализировать содержимое писем.

Google подтвердил в своём официальном блоге, что это действительно так. При этом компания заверила, что данные передаются только проверенным компаниям и только с согласия пользователей.

Google также подчеркнул, что у разработчиков нет доступа к конфиденциальным данным.

«Экосистема сторонних приложений даёт вам выбор и помогает извлечь максимум из электронной почты. Однако, прежде чем стороннее приложение сможет получать доступ к вашим сообщениям в Gmail, оно проходит через многоступенчатый процесс проверки, который включает ручную и автоматическую проверку разработчика, оценку политики конфиденциальности приложения и его главной страницы, чтобы убедиться, что оно легитимное, а также in-app тестирование, призванное показать, что приложение работает должным образом», — объяснила директор подразделения Security, Trust, & Privacy в Google Cloud Сюзанна Фрей (Suzanne Frey).

Чтобы узнать, какие приложения имеют доступ к почте, нужно перейти на в центр управления данными Аккаунт Google. В разделе «Безопасность и вход» на панели слева нужно выбрать «Приложения, у которых есть доступ к аккаунту» или перейти по ссылке.

Отметим, что WSJ не обнаружил никаких признаков злоупотребления данными пользователей Gmail. Тем не менее, статья издания пролила свет на то, как широко распространены такие практики в интернет-индустрии.

Также напомним, что в июне 2016 года Google заявил, что перестаёт сканировать письма в Gmail для таргетинга рекламы.


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