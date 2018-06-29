Facebook успешно испытал лазерную пушку, которая стреляет интернетом
Facebook провел успешные воздушные испытания лазера, способного распространять беспроводную интернет-связь в небе над Калифорнией.
Для этого американский технологический гигант установил специальную лазерную пушку на борту небольшого самолета марки Cessna, сообщает
В эксперименте были задействованы два компонента. Один из них — так называемый «лазерный коммуникационный терминал воздушного базирования», который был установлен на самолете. А другой — «наземная оптическая станция», которая выявляла и соединялась с лазером с земли.
С помощью этих устройств Facebook смог достичь установления скоростного интернет-соединения между самолетом и наземной станцией за 9 километров от него. Скорость передачи данных по такому соединению достигла 10 Гигабит.
Ранее на этой неделе в Facebook объявили, что в лаборатории с помощью лазера смогли добиться скорости беспроводного интернета на уровне 80 Гигабит.
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