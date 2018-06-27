Facebook отказывается от производства дронов Aquila

Facebook отказалась от производства собственных дронов для раздачи интернета в рамках инициативы Aquila. Вместо этого компания будет развивать сотрудничество с аэрокосмическими компаниями, в рамках которого и будет совместно развивать подобные технологии.

Яэль Магуайр (Yael Maguire), руководитель разработки в Facebook:

«Мы рады тому, что ведущие компании в аэрокосмической сфере тоже начинают инвестировать в эти технологии, в том числе в проектирование и строительство беспилотных летательных аппаратов. Учитывая это, мы решили отказаться от дальнейшего строительства собственных дронов и закрыть свой объект в Бриджуотере. В будущем мы продолжим работу с такими партнерами, как Airbus по подключению HAPS и интеграции других технологий, необходимых для работы подобных систем».

Напомним, Facebook работает над проектом Aquila с 2014 года. В рамках инициативы компания разрабатывала и проводила испытания дронов на солнечных батареях, предназначенных для подключения к интернету жителей труднодоступных районов.

По данным Facebook, сегодня около 4 миллиардов людей все еще не имеют возможности выхода в глобальную сеть, так как проживают в отдаленных регионах, где широкополосная мобильная интернет-связь недоступна. Проект Internet.org, запущенный Facebook в 2013 году с целью предоставления доступа к интернету жителям таких регионов, уже охватывает почти 100 млн человек.


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