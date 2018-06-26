Группа акционеров Facebook требует ухода Цукерберга с поста главы правления

Группа акционеров Facebook, владеющих акциями компании на сумму в около $3 млрд, добивается увольнения Марка Цукерберга с поста председателя совета директоров и требует реорганизации структуры управления. Об этом пишет Business Insider.

Издание поговорило с шестью крупными акционерами Facebook, которые заявили, что после серии скандалов, связанных с утечкой данных, недовольство среди инвесторов достигло «беспрецедентного уровня».

Возглавляет инициативную группу активист-инвестор Наташа Лэмб (Natasha Lamb), управляющий партнёр Arjuna Capital.

В настоящее время статус Цукерберга, который занимает сразу два поста – главы правления и исполнительного директора Facebook – даёт ему право отклонять любые предложения акционеров, с которыми он не согласен.

Один из активистов-инвесторов сравнил главу Facebook с бароном-разбойником. Так называли американских капиталистов 19 века, которые аккумулировали в своих руках огромные состояния.

В Facebook в свою очередь считают, что текущая структура управления является «эффективной и прозрачной», а разделение обязанностей Цукерберга вызовет «неопределённость, путаницу и негативно повлияет на эффективность».

Пресс-служба компании отказалась комментировать эту ситуацию.

Напомним, что призывы исключить Марка Цукерберга из правления Facebook и нанять независимого директора звучали ещё в начале 2017 года. А летом 2016 года совет директоров хотел лишить Цукерберга контроля над компанией в случае его ухода.


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