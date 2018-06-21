Facebook тестирует платные подписки для групп

Facebook позволит администраторам тематических групп взымать с подписчиков ежемесячную плату за доступ в размере от $4,99 до $29,99, сообщается в блог-посте компании, пишут AIN.UA .

Первыми эксперимент запустят в группах для родителей, сообществах про готовку и уборку дома. Ныне бесплатные группы изменения не затронут — доступ к ним не смогут обложить дополнительной платой. Но они получат возможность запускать платные подгруппы. После этого подписчики увидят превью-карточку с указанием, какую эксклюзивную информацию можно получить и кнопкой для подписки. Деньги будут сниматься сразу после подписки, доступ к группам обеспечен до конца оплаченного периода.

Например, лайфстайл-блогер Сара Мюллер запустила в своем сообществе Declutter My Home подгруппу Organize My Home, доступ к которой открывается за $14,99 в месяц. В Facebook объясняют, что новая функция поможет администраторам, которые и так тратят много времени на работу с контентом, напрямую зарабатывать с этого деньги. В общении с администрацией соцсети администраторы также сообщали, что подписки помогут профинансировать офлайн-активности групп.

В отличие от новостной ленты, в группах нет показа рекламы — после краткосрочного теста в 2016 году Facebook не возвращалась к этой модели. При этом, общее количество пользователей групп в соцсети перевалило за 1 млрд.