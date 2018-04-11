Google: RSS-фиды не помогают сайту лучше ранжироваться

RSS-фиды не помогают сайту занимать более высокие позиции в поисковой выдаче Google. Об этом заявил сотрудник поиска Джон Мюллер в ответ на вопрос в Twitter.

В вопросе речь шла о новостном сайте, но это справедливо и в отношении других типов интернет-ресурсов.

No

— John ?.o(???)o.? (@JohnMu) April 10, 2018

Джон Мюллер уже отвечал на подобный вопрос в 2015 году – во время одной из видеовстреч для вебмастеров. На тот момент его мнение звучало так:

«Если вы ждёте улучшений в ранжировании, имея RSS-фид, то этого не случится».

Прослушать этот ответ Мюллера можно, начиная с отметки 5:27 на видео ниже:

Напомним, что согласно высказываниям сотрудников поиска, на ранжирование в Google также не влияют следующие факторы: частота публикации контента, грамматика, вес файла CSS, возраст домена, ключевые слова в TLD и социальные сигналы.


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