Google: RSS-фиды не помогают сайту лучше ранжироваться

Джон Мюллер уже отвечал на подобный вопрос в 2015 году – во время одной из видеовстреч для вебмастеров. На тот момент его мнение звучало так:
«Если вы ждёте улучшений в ранжировании, имея RSS-фид, то этого не случится».
Прослушать этот ответ Мюллера можно, начиная с отметки 5:27 на видео ниже:
Напомним, что согласно высказываниям сотрудников поиска, на ранжирование в Google также не влияют следующие факторы: частота публикации контента, грамматика, вес файла CSS, возраст домена, ключевые слова в TLD и социальные сигналы.
Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.