Google: RSS-фиды не помогают сайту лучше ранжироваться

RSS-фиды не помогают сайту занимать более высокие позиции в поисковой выдаче Google . Об этом заявил сотрудник поиска Джон Мюллер в ответ на вопрос в Twitter .

В вопросе речь шла о новостном сайте, но это справедливо и в отношении других типов интернет-ресурсов.

No — John ?.o(???)o.? (@JohnMu) April 10, 2018

Джон Мюллер уже отвечал на подобный вопрос в 2015 году – во время одной из видеовстреч для вебмастеров. На тот момент его мнение звучало так:

«Если вы ждёте улучшений в ранжировании, имея RSS-фид, то этого не случится».

Прослушать этот ответ Мюллера можно, начиная с отметки 5:27 на видео ниже: