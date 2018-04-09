Новое исследование: боты Twitter используют ссылки на популярные сайты

Исследовательский центр Pew на днях опубликовал отчет, в котором подробно описывается роль блогов Twitter в распространении ссылок с популярных веб-сайтов.

Исследователи проанализировали около 1,2 миллиона твитов. Они обнаружили, что боты играют большую роль, чем люди, в обмене ссылками.

Pew использовал инструмент под названием «Ботометр», чтобы определить, какие учетные записи были ботами, а какие нет.

Инструмент был разработан исследователями из Университета Индианы и Университета Южной Калифорнии. Он оценивает вероятность того, что учетная запись является ботом, основываясь на таких факторах, как возраст создателя и как часто она публикуется.

В последнее время боты Twitter стали довольно пристальными, особенно в отношении их роли в распространении дезинформации и политической розни.

К слову, боты были ответственны за ссылки на сайты с более центристскими или смешанными аудиториями (шкала от 57 до 66 процентов), в то время как они создавали только 41 и 44 процента ссылок на сайты с консервативной и либеральной аудиторией соответственно.