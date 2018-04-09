Новое исследование: боты Twitter используют ссылки на популярные сайты

Новое исследование: боты Twitter используют ссылки на популярные сайты

Исследовательский центр Pew на днях опубликовал отчет, в котором подробно описывается роль блогов Twitter в распространении ссылок с популярных веб-сайтов.
Исследователи проанализировали около 1,2 миллиона твитов. Они обнаружили, что боты играют большую роль, чем люди, в обмене ссылками.

Pew использовал инструмент под названием «Ботометр», чтобы определить, какие учетные записи были ботами, а какие нет.

Инструмент был разработан исследователями из Университета Индианы и Университета Южной Калифорнии. Он оценивает вероятность того, что учетная запись является ботом, основываясь на таких факторах, как возраст создателя и как часто она публикуется.

В последнее время боты Twitter стали довольно пристальными, особенно в отношении их роли в распространении дезинформации и политической розни.

К слову, боты были ответственны за ссылки на сайты с более центристскими или смешанными аудиториями (шкала от 57 до 66 процентов), в то время как они создавали только 41 и 44 процента ссылок на сайты с консервативной и либеральной аудиторией соответственно.


Олег Писарев, Supreme2.Ru


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Ctrl+←

Интересные новости
Украинские фильмы попали на торренты, режиссер обвинила в этом Megogo. Компания вину не признаетУкраинские фильмы попали на торренты, режиссер обвинила в этом Megogo. Компания вину не признает
Google запустил Exchange Bidding для всех издателей DFPGoogle запустил Exchange Bidding для всех издателей DFP
Задержаны мошенники-продавцы баз данных — предположительно, клиентов «ПриватБанка» и «Нова пошта»Задержаны мошенники-продавцы баз данных — предположительно, клиентов «ПриватБанка» и «Нова пошта»
Три украинских стартапа вошли в топ-100 самых быстрорастущих SaaS-сервисов по версии Нейтана ЛаткиТри украинских стартапа вошли в топ-100 самых быстрорастущих SaaS-сервисов по версии Нейтана Латки
Instagram ограничил доступ к API для сторонних приложенийInstagram ограничил доступ к API для сторонних приложений
Блок рекламы


Похожие новости
Исследование: Facebook утаивает информацию, объсняя почему вы видите эту рекламуИсследование: Facebook утаивает информацию, объсняя почему вы видите эту рекламу
Топ-25 сайтов уанета за март: «ВКонтакте» наконец выпал из десятки, погодные сайты поднялисьТоп-25 сайтов уанета за март: «ВКонтакте» наконец выпал из десятки, погодные сайты поднялись
Twitter открыто выступил против криптовалютыTwitter открыто выступил против криптовалюты
Google тестирует расширяемые быстроссылки со сниппетамиGoogle тестирует расширяемые быстроссылки со сниппетами
Twitter объявил о запрете рекламы ICO и криптовалютных сервисов
Google будет оповещать сайты о переводе на mobile-first индексацию через Search ConsoleGoogle будет оповещать сайты о переводе на mobile-first индексацию через Search Console
Новое обновление Google Chrome блокирует видео с автовоспроизведением звукаНовое обновление Google Chrome блокирует видео с автовоспроизведением звука
СМИ: Twitter готовится запретить рекламу криптовалют и ICOСМИ: Twitter готовится запретить рекламу криптовалют и ICO
Google провёл плановое обновление поискового алгоритмаGoogle провёл плановое обновление поискового алгоритма
Исследование: власти Египта тайно заставляли граждан майнить Monero
Последние новости
Подгружаем последние новости