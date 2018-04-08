Исследование: Facebook утаивает информацию, объсняя почему вы видите эту рекламу

На фоне скандала вокруг использования пользовательских данных, исследователи из бостонского Северо-Восточного университет и французского Гренобльского университета изучили особенности рекламного бизнеса Facebook. Их внимание привлекли объяснения, которыми снабжаются оплаченные посты, пишет Quartz. , пишут AIN.UA

Дело в том, что видя в ленте публикацию с пометкой Sponsored, пользователь может нажать на выпадающее меню и выбрать опцию «Почему я вижу эту рекламу». Она создана для информирования о параметрах таргетинга. Обычно ситуация или слишком очевидна (вы лайкнули страницу компании или посетили ее сайт) или расплывчата: соцсеть говорит, что вы относитесь к заинтересовавшей рекламодателя возрастной группе или проживаете в соответствующей стране. Как установили авторы исследования, Facebook дезинформирует пользователей, скрывая или искажая сведения.

Для сбора данных они создали плагин, который сохранял каждый рекламный пост и пояснение к нему. Также они запустили 135 разнообразных рекламных кампаний и таргетировали их на участников эксперимента.

Текст пояснений состоит из двух частей: в первой указывается определяющий параметр таргетинга, во втором перечисляются «возможные» причины. Оказалось, что при нажатии «Почему я вижу эту рекламу», вступление было неполным. Там, где рекламодатель выбирал два признака, демонстрировался только один. Также исследователи предполагают (хотя это и не доказано наверняка), что для показа выбирает наиболее «общая» категория.

Например, если для таргетинга были заданы условия «возрастная категория 25-35, заинтересованные в денежных ссудах», то пользователь увидит только первую характеристику. Случалось и такое, что в качестве последующих причин называлось местоположение пользователя — даже если оно никак не упоминалось при настройке объявления.

По мнению авторов эксперимента, это опасная практика, которая позволяет скрывать дискриминацию или нарушения приватности. Кроме того, если выводы исследования верны, рекламодатели могут предсказывать содержание пояснений и манипулировать механикой. В Facebook отмечают, что они тестировали расширенные уведомления, однако не получили позитивного фидбека от пользователей. Также в компании сказали, что все подозрительные объявления просто не дойдут до генерации пояснений и будут заблокированы на этапе модерации.