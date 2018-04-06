В Бразилии оштрафовали Facebook на $33 млн

Суд в Бразилии обязал Facebook заплатить штраф в размере 111,7 млн реалов ($33,4 млн) за отказ от сотрудничества в антикоррупционном расследовании.

Согласно обвинению, в 2016 году Facebook отказался предоставить правоохранительным органам доступ к переписке в WhatsApp лиц, подозреваемых в обмане системы здравоохранения в штате Амазонас.

Суд постановил, что Facebook должен предоставить властям доступ к этим данным, в апреле 2016 года. Однако компания не выполнила это предписание.

В комментарии Reuters Facebook заявил, что решение о штрафе лишено оснований.

«Facebook сотрудничает с правоохранительными органами. В этом конкретном случае мы раскрыли данные, требуемые применимым законом. Мы понимаем, что этот штраф лишён оснований и изучаем все имеющиеся в нашем распоряжении юридические возможности».

Сам штраф составлял 1 млн реалов, но за каждый день невыполнения судебного предписания начислялась пеня. Так, в общем сумме Facebook теперь должен заплатить 111,7 млн реалов.

Напомним, что в июне 2016 года суд в Бразилии заблокировал 19,5 млн реалов ($6,07 млн) на счетах Facebook из-за отказа WhatsApp раскрыть переписку пользователей, подозреваемых в наркоторговле.

В июле того же года суд бразильского штата Амазонас заблокировал 38 млн реалов ($11,7 млн) на счетах Facebook по той же причине – за отказ WhatsApp сотрудничать с правоохранительными органами.


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