Facebook Messenger теперь поддерживает HD-видео и 360° фото
На днях пользователи приложения Facebook Messenger получили возможность обмениваться HD-видео и 360° фото.
Стоит отметить, что разработчики добавили лишь ограниченную поддержку HD-видео – с разрешением не больше 720p. При этом на сегодняшний день HD – это обычно 1800р и больше, а многие из последних моделей смартфонов поддерживают даже 4K.
Видео в высоком разрешении будут помечены знакомым значком «HD» в правом нижнем углу ролика. Пользователи также смогут переключаться между HD и SD для экономии мобильных данных.
Чтобы поделиться снимком в формате 360 градусов, его сначала нужно будет сделать, используя отдельное приложение или камеру с поддержкой этой функции. Дальше его можно будет отправлять так же, как и обычное изображение. Фотографии этого формата будут иметь ту же иконку в виде компаса, которая используется в основном приложении Facebook.
Обновление Facebook Messenger запущено в мировом масштабе и доступно как пользователям iOS, так и Android.
Напомним, что в приложении Facebook поддержка 360° фото появилась в 2016 году. А летом 2017 пользователи приложения получили возможность снимать такие фото.
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Internet и сети
06.04.2018 20:14