Facebook Messenger теперь поддерживает HD-видео и 360° фото

На днях пользователи приложения Facebook Messenger получили возможность обмениваться HD-видео и 360° фото.

Стоит отметить, что разработчики добавили лишь ограниченную поддержку HD-видео – с разрешением не больше 720p. При этом на сегодняшний день HD – это обычно 1800р и больше, а многие из последних моделей смартфонов поддерживают даже 4K.

Видео в высоком разрешении будут помечены знакомым значком «HD» в правом нижнем углу ролика. Пользователи также смогут переключаться между HD и SD для экономии мобильных данных.

Чтобы поделиться снимком в формате 360 градусов, его сначала нужно будет сделать, используя отдельное приложение или камеру с поддержкой этой функции. Дальше его можно будет отправлять так же, как и обычное изображение. Фотографии этого формата будут иметь ту же иконку в виде компаса, которая используется в основном приложении Facebook.

Обновление Facebook Messenger запущено в мировом масштабе и доступно как пользователям iOS, так и Android.

Напомним, что в приложении Facebook поддержка 360° фото появилась в 2016 году. А летом 2017 пользователи приложения получили возможность снимать такие фото.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Internet и сети

←+Ctrl+→

Интересные новости
Украинские фильмы попали на торренты, режиссер обвинила в этом Megogo. Компания вину не признаетУкраинские фильмы попали на торренты, режиссер обвинила в этом Megogo. Компания вину не признает
Киберполиция разоблачила хакера, который взламывал страницы в соцсетях и интернет-магазиныКиберполиция разоблачила хакера, который взламывал страницы в соцсетях и интернет-магазины
Три украинских стартапа вошли в топ-100 самых быстрорастущих SaaS-сервисов по версии Нейтана ЛаткиТри украинских стартапа вошли в топ-100 самых быстрорастущих SaaS-сервисов по версии Нейтана Латки
Сотрудники Google протестуют против использования ИИ-разработок компании ПентагономСотрудники Google протестуют против использования ИИ-разработок компании Пентагоном
Киберполиция ищет «белых» хакеров в штат. Зарплаты — до 50 000 грн
Блок рекламы


Похожие новости
«У меня нет ни одной обнаженной фотографии» — топ-блогер Украины в Instagram Элина Крупская«У меня нет ни одной обнаженной фотографии» — топ-блогер Украины в Instagram Элина Крупская
В Бразилии оштрафовали Facebook на $33 млнВ Бразилии оштрафовали Facebook на $33 млн
Cambridge Analytica отрицает получение данных 87 млн пользователей FacebookCambridge Analytica отрицает получение данных 87 млн пользователей Facebook
Facebook признал, что сканирует переписку пользователей MessengerFacebook признал, что сканирует переписку пользователей Messenger
Facebook ограничил доступ к Pages API, Events API, Groups API и Facebook LoginFacebook ограничил доступ к Pages API, Events API, Groups API и Facebook Login
Facebook: у Cambridge Analytica, возможно, были данные 87 миллионов пользователейFacebook: у Cambridge Analytica, возможно, были данные 87 миллионов пользователей
Facebook удалила почти 300 аккаунтов роSSийских троллей, таргетированных в том числе на украинцевFacebook удалила почти 300 аккаунтов роSSийских троллей, таргетированных в том числе на украинцев
В Facebook появились новые возможности для проведения A/B-тестированияВ Facebook появились новые возможности для проведения A/B-тестирования
Facebook удалил 270 страниц роSSийской "фабрики троллей"Facebook удалил 270 страниц роSSийской "фабрики троллей"
Facebook выпускает инструменты проверки новостейFacebook выпускает инструменты проверки новостей
Последние новости
Подгружаем последние новости