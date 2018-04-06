Google улучшил результаты мобильного поиска для фильмов

Google улучшил результаты поиска для запросов, связанных с фильмами. Теперь в поисковой выдаче пользователи также будут видеть отзывы и смогут купить билеты. На данный момент эти нововведения запущены в США и Индии.

При вводе запроса [showtimes] (расписание сеансов) Google вернёт список фильмов, которые идут в близлежащих кинотеатрах, и время их показа. Чтобы купить билет, нужно нажать на интересующее время.

Google также добавил в поисковую выдачу по фильмам новые карточки с отзывами с IMDB и Rotten Tomatoes, чтобы пользователи могли принимать более взвешенные решения о том, что смотреть.

Если пользователя интересует конкретный кинотеатр, то он сможет просмотреть, какие фильмы идут в нём и сузить свой поиск с помощью фильтров.

Новые функции выводятся по таким ключевым словам, как [showtimes] (расписание сеансов); [movies] (фильмы), а также по локальным запросам, типа [Manhattan showtimes] (Манхеттен расписание сеансов).

Обновление запущено в поисковом приложении Google для Android. В компании обещают, что новые функции скоро также появятся в клиенте для iOS .

Когда эти нововведения будут запущены в других странах, в Google не уточнили.