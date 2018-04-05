Cambridge Analytica отрицает получение данных 87 млн пользователей Facebook

Cambridge Analytica опровергла информацию о получении доступа к данным 87 млн пользователей Facebook, которая содержалась в сообщении соцсети от 4 апреля.

Компания заявила, что в рамках лицензионного соглашения получила от исследовательской компании Global Science Research, принадлежащей профессору психологии Кембриджского университета Александру Когану, данные не более чем 30 млн человек.

Cambridge Analytica также утверждает, что никакие из этих данных не использовались в работе над президентской кампанией Дональда Трампа в 2016 году. Кроме того, после получения оповещения от Facebook компания немедленно удалила все сырые данные и приступила к удалению производных данных.

В настоящее время Cambridge Analytica проходит независимый аудит , призванный доказать, что в её системах не осталось никаких данных, имеющих отношение к этому инциденту.

Издание TechCrunch попросило Facebook прокомментировать расхождения в данных о масштабе утечки, однако компания сделать это отказалась.