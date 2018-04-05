Facebook признал, что сканирует переписку пользователей Messenger

Facebook подтвердил, что сканирует ссылки и изображения, которыми делятся друг с другом пользователи Messenger, и читает чаты, если они помечены модераторами, чтобы убедиться, что контент соответствует «стандартам сообщества». При выявлении нарушений этот контент блокируется или удаляется.

Faceboook признал, что использует эту практику, после публикации интервью с главой компании Марком Цукербергом, которое послужило причиной новой волны критики в адрес соцсети.

В интервью Цукерберг рассказал основателю Vox Эзре Кляйну (Ezra Klein) историю о том, как он получил звонок, связанный с этническими чистками в Мьянме. Алгоритмы Facebook определили людей, отправляющих призывающие к насилию сообщения через Messenger.

«В том случае наши системы определили, что происходит, и остановили распространение этих сообщений»,- объяснил глава Facebook.

После этого в Twitter начались активные обсуждения на тему того, читает ли Facebook сообщения всех пользователей.

В комментарии Bloomberg представитель компании заявила, что хотя переписка в Messenger остаётся конфиденциальной, Facebook сканирует эти сообщения и использует те же инструменты для выявления нарушений, которые используются в соцсети в целом.

При получении уведомлений о том, что конкретные посты или сообщения нарушают правила соцсети, сотрудники специальной команды выясняют, действительно ли это так. Эту работу также могут выполнять автоматизированные инструменты.

«Например, когда вы отправляете фото в Messenger, наши автоматические системы сканируют его, используя технологию сопоставления изображений, чтобы исключить рассылку запрещённых снимков. Когда вы отправляете ссылку, мы сканируем её на предмет наличия вредоносного ПО или вирусов. Эти инструмент разработаны для того, чтобы мы могли быстро останавливать оскорбительное поведение на нашей платформе», — объяснила пресс-секретарь Facebook.

В обновлённом варианте условий использования сервиса, который был вынесен на обсуждение вчера, Facebook пропишет эту практику отдельным пунктом, чтобы о ней знали все пользователи.

После скандала с масштабной утечкой данных пользователей Facebook сейчас работает над тем, чтобы сделать свои правила более понятными и чёткими.


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