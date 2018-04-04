Цукерберг даст показания перед Конгрессом США
Основатель и генеральный директор крупнейшей социальной сети Facebook Марк Цукерберг выступит со свидетельствами об утечке данных и скандале с Cambridge Analytica перед комитетом по энергетике и торговле Палаты представителей Конгресса США.
Как говорится в сообщении на сайте комитета, заседание комитета состоится 11 апреля в 10:00 по местному времени.
В комитете надеются, что слушания помогут пролить свет на важные вопросы конфиденциальности данных и помочь американцам понять, что происходит с их персональной информацией в интернете.
Напомним, компания Facebook оказалась под огнем критики, поскольку выяснилось, что британская аналитическая фирма Cambridge Analytica злоупотребляла большими объемами данных, полученных через Facebook, чтобы помочь политикам победить на выборах.
В частности, речь идет об избирательной кампании президента США Дональда Трампа и Brexit-кампании.
Руководство Европейского парламента пригласило Цукерберга дать объяснения по поводу скандала со злоупотреблением персональными данными.
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Internet и сети
04.04.2018 21:49