Facebook: у Cambridge Analytica, возможно, были данные 87 миллионов пользователей

Facebook продолжает укреплять свои позиции в политике в области данных на фоне скандала в Cambridge Analyica.

Сегодня компания представила обновленную информацию о своих планах.

В сообщении в блоге технический директор Майк Шрепфер сообщил, что информация Facebook о 87 миллионах человек в основном была неправильно распространена с Cambridge Analytica. Это намного больше, чем 50 миллионов, о которых сообщалось ранее.

Чтобы восстановить доверие пользователей, Facebook работает над ограничением доступа к данным несколькими способами.

Один из них заключается в том, что история вызовов и текстов теперь является частью функции выбора для людей, использующих Messenger или Facebook Lite на Android.

Facebook также теперь отключит возможность поиска пользователя, используя адрес электронной почты или номер телефона.

Компания изменяет и способ восстановления учетной записи, чтобы уменьшить риск передачи информации.

Facebook будет строго проверять любое приложение, запрашивающее информацию, такую как регистрация, фотографии, сообщения, видео, события и группы.