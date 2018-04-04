Instagram ограничил доступ к API для сторонних приложений
Instagram без предупреждения ограничил доступ к API для сторонних приложений, что привело к нарушению их работы. Нововведение коснулось тех сервисов, которые не являются официальными партнёрами компании.
В частности, Instagram ограничил количество запросов, которые сторонние разработчики могут направлять к API для получения обновлённой информации. Ранее они могли совершать до 5000 запросов в час, а после 30 марта – лишь 200. Это привело к проблемам в работе тех приложений, которые полагались на эти данные.
Источники TechCrunch подтвердили введение нового лимита. Эта ситуация также обсуждается в сообществе разработчиков
Пресс-служба компании по непонятным причинам отказывается комментировать происходящее, при этом просмотреть официальную документацию по этому вопросу также нет возможности – сайт
Разработчики возмущены этой ситуацией и тем, что компания оставляет их в неведении. Если бы их заранее уведомили о введении новых лимитов, они смогли бы внести необходимые изменения в своих сервисы и избежать проблем.
Есть предположения, что этот шаг со стороны Instagram является частью новой политики Facebook, призванной улучшить защиту личной информации пользователей после скандала с утечкой данных 50 млн человек, доступ к которым получила компания Cambridge Analytica.
Издание Recode в свою очередь
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