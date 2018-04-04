Facebook удалила почти 300 аккаунтов роSSийских троллей, таргетированных в том числе на украинцев

СЕО Facebook Марк Цукерберг 4 апреля объявил реальные результаты борьбы с распространителями фейков в социальной сети. По его словам, администрация Facebook удалила более 270 страниц и аккаунтов, которыми управляли роSSийские фабрики троллей, а именно организация под названием Internet Research Agency (IRA). «Это роSSийское агентство регулярно обманывало и пыталось манипулировать людьми в США, Европе и РоSSии — и мы не хотим их присутствия на Facebook где-либо в мире», — написал Цукерберг, пишут AIN.UA.

По его словам, эти аккаунты и страницы были таргетированы на россиян и русскоязычных людей в том числе из Украины, Азербайджана и Узбекистана. Некоторые страницы принадлежали роSSийским новостным агентствам, которые по данным Facebook, контролировались IRA. На одну из этих страниц были подписаны около миллиона человек и примерно 500 000 фоловили их Instagram-аккаунты.

Цукерберг подчеркнул, что эти аккаунты были удалены не за контент, который они размещали, а именно потому, что была установлена их подотчетность IRA. «В течение ближайших недель мы выпустим инструмент, с помощью которого вы сможете проверить, не лайкали ли вы и не фоловили аккаунты, контролируемые IRA», — пообещал Цукерберг.

Facebook удалила почти 300 аккаунтов роSSийских троллей, таргетированных в том числе на украинцев

Примеры рекламных постов, размещаемых роSSийскими троллями в Facebook. Скриншот: USA Today

Администрация соцсети обнаружила вмешательство IRA в президентские выборы в США посредством сотен фейковых аккаунтов еще в 2016 году — с тех пор Facebook постоянно борется с ними. На сегодня 15 000 сотрудников компании работают с контентом, анализируя его на предмет вбросов и манипуляций. К концу года эту команду планируют расширить до 20 000 человек.

Как сообщалось ранее, IRA базируется в Ольгино (район Санкт-Петербурга) и принадлежит лицам, которые, по данным специального консула Роберта Мюллера, обвиняются в заговоре и других преступлениях. Усилия прокремлевских троллей, штат которых по разным данным составляет от 200 до 300 человек, были направлены среди прочего на компрометацию кандидата в президенты США Хиллари Клинтон и поддержку Трампа.

Ранее мы писали о том, как именно роSSийские тролли вмешивались в выборы в США, какие методы использовали и кто контролировал эту деятельность.


Майя Яровая, AIN


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