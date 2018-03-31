Опубликован секретный документ Facebook с оправданием любых средств ради роста аудитории

В июне 2016 года сотрудникам Facebook разослали меморандум под названием The Ugly («Безобразный»), в котором занимавший тогда пост топ-менеджера компании Эндрю Босуорт объяснял, что способы привлечения аудитории, которые могут быть сопряжены с угрозой человеческой жизни, оправданы.

Доступ к документу удалось получить Buzzfeed.

«Мы соединяем людей. И точка. Вот почему вся работа, которую мы делаем для привлечения роста, оправдана. Все сомнительные практики импорта контактов. Весь изощренный язык, который помогает людям оставаться легко находимыми друзьями. Вся работа, которую мы делаем, чтобы принести больше информации. Работу, которую мы, вероятно, должны будем сделать в Китае однажды», — написал Босуорт.

В другом разделе меморандума он написал, что это может привести к тому, что кого-то найдут обидчики, а «кто-то умрет в теракте, организованном с помощью наших инструментов».

Документ разослали сотрудникам через день после того, как 28-летнего жителя Чикаго Антонио Перкинса застрелили прямо во время прямой трансляции, которую тот вел на своей странице в фейсбуке.

Босуорт был одним из самых близких к Цукербергу сотрудников, пишет Buzzfeed. Он пришел в компанию в январе 2006 года из Microsoft и на протяжении многих лет был глубоко вовлечен во все процессы, в том числе работу над системами борьбы со злоупотреблениями в Facebook и дополненной реальности. Босуорт известен в компании за свойственную ему грубость, сказали два бывших сотрудника Facebook. Один из сотрудников отметил, что это было одно из самых популярных и спорных корпоративных писем в компании.

Как пишет издание, факт существования меморандума говорит о том, что у топ-менеджеров компании «были глубокие сомнения в отношении поведения, которое они сейчас пытаются защитить». Босуорт дистанцировался от меморандума, написав в твиттере , что не соглашался с этими словами, даже когда писал. По его словам, он пытался активизировать дискуссию вокруг стратегии роста компании.

Генеральный директор Марк Цукерберг сказал BuzzFeed, что он не согласен с настроением, выраженным в посте, и отметил, что рост не должен быть самоцелью. «Мы признаем, что связывать людей недостаточно. Нам также нужно работать, чтобы сблизить людей », — сказал Цукерберг.

Позднее портал The Verge опубликовал внутренние посты сотрудников, которые обсуждали меморандум Босуорта. Всего на меморандум отреагировали около трех тысяч человек. «Пожалуйста, уходите в отставку вместо того, чтобы саботировать компанию», «У него какой-то комплекс бога, который ставит под угрозу нашу внутреннюю культуру», — цитирует издание сотрудников.