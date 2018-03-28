Twitter открыто выступил против криптовалюты

Сервис Twitter высказал свое мнение относительно криптовалюты путем полного запрета рекламы не только ее самой, но и всего, что так или иначе связано с ней. Проект стал третьим крупным интернет-игроком после Google и Facebook, который пошел на такой шаг.

Запрет крипты в Twitter касается всего, даже рекламы первичного размещения токенов, ICO, который позволяет организаторам заработать немало денег, что примечательно, реальных. Механизмы блокировки рекламы криптовалюты уже разработаны и протестированы, и в Твиттер они будут интегрированы в течение ближайшего месяца.

Владельцы Twitter не стали утруждать себя перечислением того, что именно подпадает под блокировку, ограничившись лишь фразой «все, что связано с криптовалютой», но есть лишь одно исключение, которое коснется крупных публичных компаний, котирующихся на масштабных рынках ценных бумаг. Напомним, что многие интернет-гиганты выступили против криптовалюты именно в этом году, после колоссальных скачков курса того же биткоина. Специалисты по вопросам финансов тоже выказывают недоверие к крипте, приравнивая ее к бинарным опционам, то есть к мошенническим схемам.

Максим Мишенев, MobileDevice


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