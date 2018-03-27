Facebook приостановил показ оценочного охвата для Custom Audiencies

Facebook заявил, что временно перестанет показывать оценочный охват во всех кампаниях, использующих таргетинг на пользовательские аудитории (Custom Audiencies). Причиной такого решения стала уязвимость, выявленная исследователями из Северо-Восточного университета (США).

Ранее, в декабре, эта же команда выявила ещё одну уязвимость в Custom Audiencies, из-за которой была возможна утечка телефонных номеров. В ответ на это сообщение Facebook убрал оценочный охват из компаний, использующих данные клиентов. В марте соцсеть вернула этот показатель.

Команда исследователей уведомила Facebook о новой проблеме на прошлой неделе и уже получила вознаграждение через программу Bug Bounty. Учитывая ситуацию с утечкой данных 50 млн пользователей, к которой причастна компания Cambridge Analytica, неудивительно, что соцсеть отреагировала так быстро.

«Мы благодарны тем исследователям, которые нашли эту проблему, и приостановили работу этой функции до тех пор, пока уязвимость не будет устранена. Конфиденциальность и безопасность людей чрезвычайно важны для Facebook, поэтому мы очень серьёзно воспринимаем все факты возможного злоупотребления нашим сервисом», — заявила директор по управлению продуктами Facebook Мэри Ку (Mary Ku).

В настоящее время Facebook проводит собственное исследование по факту выявленной уязвимости. На данный момент никаких свидетельств того, что она использовалась для хищения данных пользователей, выявлено не было.


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