Google приступил к более широкому запуску mobile-first индексации

Google объявил, что начал запуск mobile-first индексации для большего числа сайтов. В частности, для тех ресурсов, которые уже следуют лучшим практикам по этому вопросу.

Это первый раз, когда Google официально подтвердил перевод большого количества сайтов на mobile-first индексацию. В октябре представители поиска заявили о запуске этого изменения для ограниченного числа ресурсов. Теперь же речь идёт о начале более масштабного запуска.

Как сообщалось ранее, Google будет оповещать владельцев сайтов о переводе их ресурсов через Search Console. Ниже – пример такого сообщения:

В Google также отметили, что владельцы сайтов будут видеть значительное повышение показателя сканирования по Smartphone Googlebot. Кроме того, Google будет показывать мобильную версию страниц в результатах поиска и в кэше.

При этом в Google подчеркнули, что преимуществ в ранжировании сайты, переведённые на новый тип индексации, получать не будут:

«Сайтам, которые не попали в эту начальную волну, паниковать не стоит. Mobile-first индексация касается того, как мы собираем контент, а не того, как этот контент ранжируется. Контент, собираемый с помощью mobile-first индексации, не имеет никаких преимуществ в ранжировании перед мобильным контентом, который пока не собирается этим способом, а также десктопным. Более того, если ваш сайт содержит только десктопный контент, он по-прежнему будет представлен в нашем индексе».

Напомним, что mobile-first индексация – это новый подход Google к индексации веб-страниц. У поисковой системы по-прежнему будет один индекс, но после перехода на mobile-first индексацию сканироваться и ранжироваться в первую очередь будет мобильная версия страницы, а при её отсутствии – десктопная. Это изменение призвано улучшить опыт мобильных пользователей.

В Google подготовили подробный документ по mobile-first индексации для разработчиков. С FAQ по этому изменению можно ознакомиться здесь.


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