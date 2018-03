Subscribe with Google облегчит подписку на платные новостные материалы

Google представил новый сервис Subscribe with Google , призванный упростить подписку на платные материалы новостных изданий для пользователей. Теперь им не нужно будет заводить отдельный логин и пароль для каждого отдельного ресурса. Для оформления подписки сервис будет использовать данные учётной записи Google и привязанной к ней платёжной карты.

Новостные сайты в свою очередь останутся в выигрыше от того, что процесс создания подписки станет проще и удобнее.

В ближайшее время Subscribe with Google начнут поддерживать Les ?chos, Fairfax Media, Le Figaro, the Financial Times, Gatehouse Media, Grupo Globo, The Mainichi, McClatchy, La Naci?n, The New York Times, NRC Media, Le Parisien, Reforma, la Republica, The Telegraph, USA Today Network и The Washington Post.

Дополнительным стимулом для участия издателей в программе станет тот факт, что в результатах поиска по новостным запросам Google будет отдавать преимущество тем сайтам, на которые пользователь подписан.

В Google признают, что новости являются важной частью жизни современного человека. В своём блоге компания привела следующие пять причин сотрудничества с новостными организациями:

Качественная журналистика имеет значение;

Финансовая стабильность требует инноваций;

Экосистема цифровых новостей должна оставаться открытой;

Новая технология предоставляет новые возможности;

Сотрудничество – ключ к обоюдному успеху.