Twitter объявил о запрете рекламы ICO и криптовалютных сервисов

Twitter объявил о запрете рекламы ICO и криптовалютных сервисов, начиная с 27 марта. Об этом в компании сообщили Reuters. , пишут AIN.UA

Под запрет также попала реклама продажи токенов, криптовалютных кошельков и криптобирж с «некоторыми исключениями». В Twitter не уточнили, о каких исключениях идет речь. Ранее в компании отмечали, что примут меры по отношению к аккаунтам, связанными с криптовалютами, которые «вводят в заблуждение» других пользователей.

Ранее на подобный шаг пошли Google и Facebook. Представители социальной сети объявили о запрете рекламы криптовалют и ICO в конце января (впрочем, энтузиасты быстро нашли лазейки), а в Google сообщили, что пойдут на те же меры с начала июня.


Дмитрий Демченко, AIN


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