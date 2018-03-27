Twitter объявил о запрете рекламы ICO и криптовалютных сервисов, начиная с 27 марта. Об этом в компании сообщили Reuters. , пишут AIN.UA

Под запрет также попала реклама продажи токенов, криптовалютных кошельков и криптобирж с «некоторыми исключениями». В Twitter не уточнили, о каких исключениях идет речь. Ранее в компании отмечали, что примут меры по отношению к аккаунтам, связанными с криптовалютами, которые «вводят в заблуждение» других пользователей.