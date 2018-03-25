Цукерберг извинился за утечку данных в Facebook, выкупив рекламные полосы 4 британских газет

“Мы обязаны защитить вашу информацию. Если мы не можем, мы ее не заслуживаем”.

Основатель Facebook Марк Цукерберг извинился за утечку личных данных из профилей соцсети, выкупив рекламные полосы в четырех самых известных газетах Великобритании, сообщает The Mirror.

Фото: danbloom1 / twitter

Объявления с извинениями Цукерберга появилось на последних страницах газет Sunday Times, Sunday Telegraph, Sunday Mirror и The Observer, принадлежащей The Guardian, которая одной из первых рассказала об утечке данных из Facebook.

"Мы обязаны защитить вашу информацию. Если мы не можем, мы ее не заслуживаем ", - с таким заголовком вышло обращение на последних полосах четырех газет.

Заявление Цукерберга во многом подобно тому, что было сделано им несколько дней назад в интернет-пространстве. В частности, он вновь признал, что в 2014 году стороннее приложение смогло собрать данные 50 млн пользователей, которые затем были использованы для исследования аудитории.

Напомним, в середине марта британскую компанию Cambridge Analytica обвинили в том, что она вмешивалась в выборы по всему миру, перед этим похитив из Facebook персональные данные пользователей. После выхода серии расследований о деятельности Cambridge Analytica в лондонских офисах компании провели обыски.

Федеральная комиссия США по торговле начала расследование деятельности компании Facebook в связи с действиями Cambridge Analytica. В частности, комиссия расследует деятельность соцсети на соответствие с указом 2011 года, согласно которому она должна уведомлять пользователей и получать от них разрешение при передаче их личных данных третьей стороне, если подобные действия идут вразрез с установленными самими пользователями настройками конфиденциальности.

В связи со скандалом власти США, Евросоюз и британский парламент требуют от Facebook объяснений. В Еврокомиссии анонсировали жесткие меры в отношении соцсети.

В ответ Цукерберг заявил, что готов дать объяснения как Конгрессу США, так и европарламентариям. Также он пообещал усложнить доступ сторонних приложений к любой информации о пользователях.

Тем временем один из создателей мессенджера WhatsApp Брайан Эктон в Twitter призвал всех пользователей удалить Facebook, соответствующий хэштег deletefacebook вошел в тренд. Так, страницы Tesla и SpaceX в Facebook уже удалил Илон Маск.


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