Один из основателей WhatsApp призвал всех перестать пользоваться Facebook

Публикация появилась, после того как стало известно, что аналитическая компания Cambridge Analytica, которая принимала участие в президентской кампании Дональда Трампа, незаконно получила доступ к данным более 50 млн пользователей соцсети.
После того, как власти США и Европы потребовали от Facebook объяснений по поводу сообщений об утечке данных, стоимость акций Facebook показала наиболее значительный спад за последние два месяца.
Напомним, Эктон и его соучредитель продали мессенджер WhatsApp компании Facebook в 2014 году.
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