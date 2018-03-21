Один из основателей WhatsApp призвал всех перестать пользоваться Facebook

Сооснователь WhatsApp Брайан Эктон (Brian Acton) предложил всем удалить Facebook, сказав, что сейчас самое время это сделать:

Публикация появилась, после того как стало известно, что аналитическая компания Cambridge Analytica, которая принимала участие в президентской кампании Дональда Трампа, незаконно получила доступ к данным более 50 млн пользователей соцсети.

После того, как власти США и Европы потребовали от Facebook объяснений по поводу сообщений об утечке данных, стоимость акций Facebook показала наиболее значительный спад за последние два месяца.

Напомним, Эктон и его соучредитель продали мессенджер WhatsApp компании Facebook в 2014 году.