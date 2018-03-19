Приватбанк предупреждает клиентов об очередной волне мошенничества в Instagram

Приватбанк

ПриватБанк призвал пользователей соцсети Instagram не переходить по сомнительным ссылкам, не регистрироваться на неизвестных сайтах и не передавать мошенникам персональные данные.

По данным банка, на сегодня в сети Instagram появилось несколько фейковых мошеннических аккаунтов. В случае перехода по рекламной ссылке пользователю предлагают зарегистрироваться и получить деньги. При регистрации у пользователей просят ввести личные данные и информацию о счетах в ПриватБанке. В комментариях фейковые аккаунты пользователей рассказывают, что им якобы уже зачислили эти деньги на карточку ПриватБанка.

ПриватБанк призвал пользователей быть осторожными, чтобы не попасть на крючок мошенников. Если клиент сомневается относительно операций со своими картами считает, что стал жертвой мошенничества, ему надо немедленно обратиться на горячую линию клиентской поддержки банка 3700.

Все официальные акции банка можно найти по ссылке https://promos.privatbank.ua/


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