Facebook заморозила страницу компании, которая участвовала в предвыборной кампании Трампа
Facebook
В 2015 компания получила доступ к пользовательской информации без надлежащего одобрения со стороны социальной сети. Данные были предоставлены в рамках сотрудничества Cambridge Analytica с психологом Кембриджского университета Александром Коганом. В 2015 году Коган разработал приложение thisisyourdigitallife — оно предлагало персональные рекомендации, прикрываясь исследованиями. Программа получила более 270 000 загрузок.
В распоряжении профессора оказались данные о географии юзеров, лайках и ограниченные сведения о списке друзей. На этом этапе Коган еще не нарушил правила соцсети. Это случилось после передачи данных третьим сторонам, в число которых входили SCL/Cambridge Analytica. Приложение удалили из Facebook в том же 2015 году, а Коган и компании-соучастники заверили соцсеть в удалении данных.
Пользователей о препираниях между администрацией и разработчиками софта не уведомили. Однако в течение последних нескольких дней Facebook получила сообщения о том, что Коган и Cambridge Analytica уничтожили не все сведения. Соцсеть указала, откуда были получены такие уведомления. На время проведения расследования аккаунты Когана, Cambridge Analytica и фирмы Christopher Wylie of Eunoia Technologies (тоже получила данные от Когана) были заморожены. Это не говорит о безвозвратной блокировке.
Сведения о роли Cambridge Analytica в американских выборах рознятся. СМИ называют британскую компанию называют как
Компания заявляет, что использовала «микротаргетинг», совмещая персональные предпочтения с географией пользователей для предсказания поведения. В распоряжении аналитического бюро якобы были сведения о 220 млн американцев. Тем не менее, в профайле газеты The New York Times бывшие соратники Трампа и консультанты Республиканской партии
В ответ на заморозку профиля Cambridge Analytica выпустила официальное заявление,
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