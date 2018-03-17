Facebook заморозила страницу компании, которая участвовала в предвыборной кампании Трампа

Facebook объявила о заморозке страницы Strategic Communication Laboratories, а также профиля ее дочерней аналитической компании Cambridge Analytica. Фирма предоставляла услуги Дональду Трампу для разработки стратегии продвижения в соцсетях. Причиной блокировки стало нарушение политики платформы, сообщил в блог-посте вице-президент Facebook Пол Гривал, пишут AIN.UA.

В 2015 компания получила доступ к пользовательской информации без надлежащего одобрения со стороны социальной сети. Данные были предоставлены в рамках сотрудничества Cambridge Analytica с психологом Кембриджского университета Александром Коганом. В 2015 году Коган разработал приложение thisisyourdigitallife — оно предлагало персональные рекомендации, прикрываясь исследованиями. Программа получила более 270 000 загрузок.

В распоряжении профессора оказались данные о географии юзеров, лайках и ограниченные сведения о списке друзей. На этом этапе Коган еще не нарушил правила соцсети. Это случилось после передачи данных третьим сторонам, в число которых входили SCL/Cambridge Analytica. Приложение удалили из Facebook в том же 2015 году, а Коган и компании-соучастники заверили соцсеть в удалении данных.

Пользователей о препираниях между администрацией и разработчиками софта не уведомили. Однако в течение последних нескольких дней Facebook получила сообщения о том, что Коган и Cambridge Analytica уничтожили не все сведения. Соцсеть указала, откуда были получены такие уведомления. На время проведения расследования аккаунты Когана, Cambridge Analytica и фирмы Christopher Wylie of Eunoia Technologies (тоже получила данные от Когана) были заморожены. Это не говорит о безвозвратной блокировке.

Сведения о роли Cambridge Analytica в американских выборах рознятся. СМИ называют британскую компанию называют как залогом успеха цифровой кампании Трампа в Facebook, так и хорошо раскрученным маркетинговым мифом. Известно, что Cambridge Analytica получила от команды Трампа контракт на $6,2 млн в июне 2016 года для работы над данными — об этом сообщается в отчете Федеральной электоральной комиссии США.

Компания заявляет, что использовала «микротаргетинг», совмещая персональные предпочтения с географией пользователей для предсказания поведения. В распоряжении аналитического бюро якобы были сведения о 220 млн американцев. Тем не менее, в профайле газеты The New York Times бывшие соратники Трампа и консультанты Республиканской партии назвали роль Cambridge Analytica сильно преувеличенной. Стоит отметить, что настройкой онлайн-рекламы для Трампа занимался другой подрядчик, фирма Giles-Parscale.

В ответ на заморозку профиля Cambridge Analytica выпустила официальное заявление, сообщает TechCrunch. В нем компания отрицает нарушение правил Facebook и сообщает, что немедленно удалила все данные от Когана, узнав об их происхождении. Также говорится о сотрудничестве с администрацией соцсети. Для предвыборной кампании Трампа эта информация якобы не использовалась.


Михаил Сапитон, AIN


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