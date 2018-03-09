Google: частота публикации контента не является сигналом ранжирования

Алгоритмы Google не дают никаких преимуществ тем сайтам, которые публикуют больше контента и чаще, чем другие ресурсы. Об этом заявил сотрудник поиска Джон Мюллер (John Mueller) в Twitter .

«Сайт – это не машина, которая выдаёт контент с фиксированной скоростью. По-крайней мере, не должен быть ею», — написал Мюллер.

Nope. A site isn't a machine that pumps out content at a fixed rate. Well, it shouldn't be :-). — John ?.o(???)o.? (@JohnMu) March 6, 2018

Конечно, наличие более уникального и качественного контента повышает шансы на получение более высоких позиций в поисковой выдаче. Однако один лишь тот факт, что на сайте создаётся 10 новых страниц в день, а у конкурента – одна в неделю, не даёт ему преимущества по тем же ключевым словам.