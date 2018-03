Google: частота публикации контента не является сигналом ранжирования

Алгоритмы Google не дают никаких преимуществ тем сайтам, которые публикуют больше контента и чаще, чем другие ресурсы. Об этом заявил сотрудник поиска Джон Мюллер (John Mueller) в Twitter .

Nope. A site isn't a machine that pumps out content at a fixed rate. Well, it shouldn't be :-).