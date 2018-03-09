Google: частота публикации контента не является сигналом ранжирования

Конечно, наличие более уникального и качественного контента повышает шансы на получение более высоких позиций в поисковой выдаче. Однако один лишь тот факт, что на сайте создаётся 10 новых страниц в день, а у конкурента – одна в неделю, не даёт ему преимущества по тем же ключевым словам.
Напомним, что Google не рекомендует удалять старый или устаревший контент. Причина проста: в таком случае теряется трафик.
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