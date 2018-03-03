Google запустил бесплатный сайт для изучения ИИ. Разобраться сможет каждый

Google открыл всем желающим доступ к сайту Learn with Google AI . Поисковик позиционирует ресурс как универсальный хаб для всех желающих разобраться в устройстве базовых концепций машинного обучения, работе искусственного интеллекта, а также их применению в реальных задачах, пишут AIN.UA .

Это не первая образовательная инициатива компании: ранее в открытом доступе появлялись как продвинутые проекты вроде программной библиотеки TensorFlow , так и простой интерактивный создатель GIF-изображений с ИИ. Отличие «Learn with Google AI» в комплексном подходе: на сайте можно отфильтровать материалы по уровню подготовки (от «Исследователя» до «Любопытного кота»), типу контента и стадии проекта, в котором вы собираетесь применить приобретенные знания.