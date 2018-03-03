Google запустил бесплатный сайт для изучения ИИ. Разобраться сможет каждый
Google открыл всем желающим доступ к сайту
Это не первая образовательная инициатива компании: ранее в открытом доступе появлялись как продвинутые проекты вроде программной библиотеки
Также на ресурсе размещен бесплатный 15-часовой курс Machine Learning Crash Course. Ранее он находился в закрытом корпоративном доступе и предназначался для сотрудников Google. Его цель — провести практическое введение в сферу ИИ. Курс состоит из обучающих видео, интерактивных визуализаций и более 40 заданий для выполнения. В описании заявляется, что для прохождения потребуется лишь базовый уровень знаний по алгебре и знакомство с языком программирования Python. В будущем Google обещает опубликовать больше курсов и материалов.
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02.03.2018 21:19