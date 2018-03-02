Марк Цукерберг продал акции Facebook почти на $500 млн

В феврале глава Facebook Марк Цукерберг продал акции компании почти на $500 млн. Об этом говорится в двух документах , поданных в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC).

Вырученные средства пойдут на финансирование благотворительного фонда Chan Zuckerberg Initiative, созданного Цукербергом и его супругой Присциллой Чан в 2009 году.

Согласно документам, в последние три дня февраля Цукерберг продал 685 тыс. акций на сумму $125,4 млн. Всего за месяц он реализовал около 2,7 млн акций на сумму в $482,2 млн, по подсчётам Reuters.

«Эти продажи являются следующим шагом в озвученном в сентябре плане финансирования работы Chan Zuckerberg Initiative в области науки, образования и проблем, связанных с правосудием и возможностями. Вырученные средства пойдут на поддержку ряда благотворительных мероприятий и операций CZI в течение многих лет», — сказал представитель фонда в комментарии Reuters.

В сентябре Цукерберг заявил, что в течение следующих 18 месяцев продаст 35-75 млн акций Facebook. Согласно текущей стоимости акций компании, общая сумма вырученных средств составит порядка $13 млрд.

Ранее, в декабре 2015 года, глава Facebook заявил, что пожертвует 99% своих акций фонду Chan Zuckerberg Initiative. На тот момент их примерная стоимость составляла $45 млрд.

По данным Recode, в 2016-2017 годах Цукерберг продал акции соцсети на сумму около $1,6 млрд.