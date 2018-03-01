Google запускает новый расширенный формат блоков с ответами

Google объявил о запуске нового расширенного формата блоков с ответами – Multifaceted Featured Snippets .

Эти блоки будут выводиться по запросам, которые достаточно широки для того, чтобы показать несколько возможных интерпретаций заданного вопроса. В данном случае SERP будет включать два и больше готовых ответов. При этом в каждом из этих блоков запрос будет переформулирован, чтобы отразить намерение пользователя, определённое алгоритмом.

«Есть несколько типов запросов, по которым может быть полезен показ более полных результатов. В первую очередь мы начнём с «многоцелевых» запросов – тех, что могут быть связаны с несколькими возможными намерениями или целями. Например, запрос «боль в зубе после пломбы» может быть интерпретирован как «Почему мой зуб всё ещё болит после пломбы?» или «Как долго зуб может болеть после пломбы?», — пояснили в Google .

Например:

«Многоаспектные» блоки с ответами призваны предоставить более полный и полезный в практическом смысле набор результатов для этих многоцелевых запросов.

Новый формат сначала будет запущен на мобильных устройствах, а со временем появится и на десктопах. На протяжении 2018 года Google также планирует охватить этим форматом более широкий ряд запросов, включая те, что направлены на поиск инструкций и руководств.

По мере того, как Google всё шире и активнее использует методы машинного обучения и нейросети, тем больше изменений подобного рода мы можем наблюдать в результатах поиска.