Google подвёл итоги трёх лет реализации «права на забвение»
Прошло три года с тех пор, как в 2014 году Европейский суд подтвердил право пользователей быть забытыми поисковыми системами. В честь годовщины Google
Согласно представленным данным, с 2014 по 2017 год Google получил 654 запроса на удаление 2,4 млн URL. 43% из них были удовлетворены.
Google также поделился инфографикой, которая даёт более детальное представление об этих запросах и о том, кто их подаёт.
Так, подавляющее большинство запросов (89%) поступает от рядовых пользователей, а 11% – из других источников, таких как компании, государственные чиновники, общественные деятели и т.п.
Что касается сайтов, контент которых пользователи хотят удалить из поисковой выдачи, то здесь превалируют четыре категории: каталоги (19%), социальные сети (12%), новостные сайты (18%), государственные ресурсы (3%).
Чаще всего пользователи хотят удалить профессиональную информацию (24% запросов).
Google также
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