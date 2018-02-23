В работе Facebook случился сбой

В работе социальной сети Facebook сегодня, 22 февраля 2018 года, произошел сбой.

Об этом свидетельствуют данные мониторингового сервиса DownDetector.

В частности, наиболее масштабный сбой в работе зафиксирован в крупных городах в Польше , Германии, Норвегии, Швеции, Финляндии, Китае и на Филиппинах. В Украине сбой в работе зафиксирован в Киеве , Днепре, Запорожье, Львове и Ивано-Франковске.

Кроме того, сегодня также зафиксирован сбой в работе Instagram. В частности, в Украине сбой зафиксирован в Киеве , Харькове, Донецке, Днепре, Львове.