В работе Facebook случился сбой
В работе социальной сети Facebook сегодня, 22 февраля 2018 года, произошел сбой.
Об этом свидетельствуют данные мониторингового сервиса DownDetector.
В частности, наиболее масштабный сбой в работе зафиксирован в крупных городах в Польше, Германии, Норвегии, Швеции, Финляндии, Китае и на Филиппинах. В Украине сбой в работе зафиксирован в Киеве, Днепре, Запорожье, Львове и Ивано-Франковске.
Кроме того, сегодня также зафиксирован сбой в работе Instagram. В частности, в Украине сбой зафиксирован в Киеве, Харькове, Донецке, Днепре, Львове.
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