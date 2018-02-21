Google официально запустил новый платёжный сервис Google Pay

Google официально объявил о запуске нового сервиса Google Pay, в котором объединены возможности всех платёжных продуктов компании.

С помощью Google Pay пользователи смогут быстро и просто оплачивать товары и услуги, проезд в общественном транспорте, просматривать информацию о покупках, а также пользоваться бонусами и персональными предложениями.

В ближайшее время все эти функции станут доступны в приложении Google Pay для Android. В будущем Google также планирует добавить их поддержку в другие свои продукты, включая браузер Chrome .

Google Pay можно будет использовать для оплаты на сайтах и в магазинах. Для этого достаточно привязать банковскую карту к учётной записи Google .

В приложении будут доступны две основные вкладки:

«Главная» . В этом разделе будет собрана вся важная информация: списки недавних покупок и ближайших магазинов, а также сведения о бонусах и советы по использованию приложения;

. В этом разделе будет собрана вся важная информация: списки недавних покупок и ближайших магазинов, а также сведения о бонусах и советы по использованию приложения; «Карты». На этой вкладке можно будет найти все сохранённые в приложении банковские и подарочные карты, а также карты постоянного клиента и специальные предложения.

При оплате через Google Pay вместо номера карты продавцу будет передаваться номер виртуального счета. Таким образом, платёжные данные пользователя будут оставаться в безопасности.

Чтобы настроить оплату через Google Pay на сайте, в приложении или магазине, нужно обратиться к одному из операторов платёжных систем. Все необходимые для интеграции инструменты доступны на сайте для разработчиков.