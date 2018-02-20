Google обновил лимиты на количество запросов о сканировании URL

На днях Google обновил справочный документ, посвящённый запросам на повторное сканирование страниц. В текущей версии статьи указаны новые лимиты на количество таких заявок.

Теперь пользователи смогут подавать до 300 запросов типа «Сканировать только этот URL» в месяц. Ранее лимит составлял 500 запросов в месяц.

Что касается запросов типа «Сканировать этот URL и прямые ссылки», то теперь можно отправлять до двух таких заявок в день вместо 10 в месяц, как это было ранее.

Новые лимиты прописаны в англоязычной справке Search Console:

В русскоязычной справке ограничения пока остаются прежними. Вероятно, их просто ещё не успели обновить:

Стоит отметить, что данное изменение вряд ли окажет значительное влияние на работу SEO-специалистов, поскольку этот инструмент не так часто используется.

Напомним, что ранее в этом месяце в Search Console перестал отображаться лимит запросов на индексацию. Информация по этим ограничениям теперь доступна только в справке сервиса.


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