Google: более 60% кликов по AMP-результатам приходятся на неновостные сайты
Несмотря на то, что проект Google AMP разрабатывался с прицелом на новостные сайты, он получает всё большую поддержку среди ресурсов неновостной тематики.
По словам вице-президента по разработкам Google Дэвида Бесбриса (Dave Besbris), в настоящее время 60% всех переходов по AMP-результатам в поиске приходятся на неновостные сайты. Формат AMP активно используется в таких тематиках, как рецепты, туризм, розничная торговля и других.
Бесбрис также поделился новой статистикой по AMP. Так, сейчас более 31 млн доменов публикуют AMP-контент, а общее количество опубликованных ускоренных мобильных страниц уже превысило 5 млрд.
Напомним, что вчера Google представил два новых AMP-формата: AMP Stories и AMP for Email.
В октябре проекту Google AMP исполнилось два года. На тот момент компания сообщала, что к инициативе присоединились 25 млн сайтов, опубликовавших более 4 млрд AMP-страниц.
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Internet и сети
14.02.2018 08:27