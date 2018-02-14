Google: более 60% кликов по AMP-результатам приходятся на неновостные сайты

Несмотря на то, что проект Google AMP разрабатывался с прицелом на новостные сайты, он получает всё большую поддержку среди ресурсов неновостной тематики.

По словам вице-президента по разработкам Google Дэвида Бесбриса (Dave Besbris), в настоящее время 60% всех переходов по AMP-результатам в поиске приходятся на неновостные сайты. Формат AMP активно используется в таких тематиках, как рецепты, туризм, розничная торговля и других.

Бесбрис также поделился новой статистикой по AMP. Так, сейчас более 31 млн доменов публикуют AMP-контент, а общее количество опубликованных ускоренных мобильных страниц уже превысило 5 млрд.

Напомним, что вчера Google представил два новых AMP-формата: AMP Stories и AMP for Email.

В октябре проекту Google AMP исполнилось два года. На тот момент компания сообщала, что к инициативе присоединились 25 млн сайтов, опубликовавших более 4 млрд AMP-страниц.


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