Google представил AMP for Email

Помимо AMP Stories, вчера, на конференции в Амстердаме, Google представил ещё один AMP-формат – AMP for Email.

Начиная с сегодняшнего дня, разработчики могут получить доступ к превью-версии новой спецификации AMP и начать создавать интерактивные и вовлекающие электронные сообщения в Gmail.

Google привёл следующие преимущества встраивания поддержки AMP в Gmail:

  • Контент, который постоянно обновляется в режиме реального времени;
  • Возможность взаимодействовать с контентом сообщений;
  • Пользователи могут выполнить больше действий за меньшее количество времени, не покидая почтовый сервис.

В качестве примера в Google привели следующую ситуацию: внешний подрядчик хочет запланировать встречу со специалистом компании, но не знает его расписания, поэтому он отправляет email-сообщение для получения информации о том, какие даты и какое время доступны. Внутри письма есть форма для внесения этих данных. Благодаря AMP for Email получатель сможет заполнить форму, не переходя на другой сайт.

AMP for Email – это спецификация с открытым исходным кодом, и Google приглашает разработчиков создавать решения на её основе, как это делают такие крупные компании, как Pinterest, Booking.com и Doodle.

Запуск финальной версии новой спецификации ожидается позже в этом году.

Воспользоваться AMP for Email также смогут и пользователи других почтовых клиентов.

Напомним, что вчера Google анонсировал ещё один AMP-формат – AMP Stories. Теперь издатели смогут создавать публикации, которые состоят из нескольких экранов с изображениями или видео.


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