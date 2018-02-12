Найден способ обхода запрета рекламы криптовалют в Facebook: в слове «bitcoin» о меняют на ноль
Социальная сеть Facebook в конце января запретила рекламировать криптовалюты и ICO. Многие указывали, что это может сильно ударить по рынку: потеряна огромная аудитория для рекламы. Но решение нашли достаточно быстро, пишет Bloomberg. , пишут AIN.UA
Так, авторы рекламных объявлений попросту начали заменять в слове «Bitcoin» разные символы. Например, o меняют на ноль (о -> 0), а большую I на маленькую L (I -> l). Замена не вносит деструктив в прочтение слова:
Рекламное объявление выше появилось в ленте Facebook уже после ввода запрета. Очевидно, что со временем Facebook научиться блокировать и такие обходные пути. Но как пишет Bloomberg — алгоритмы соцсети оказались не такими умными и, в отличие от людей, не всегда замечают подмену понятий.
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